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OilPrice

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$100 Oil Puts Central Banks Back on Inflation Alert

Crude oil prices have extended their earlier gains into this week, with little chance of reversing course as the war in the Middle East expands and desire for a peaceful resolution seems to wane, as global oil stocks continue shrinking.

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