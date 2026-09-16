МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС управляется высококвалифицированным российским персоналом, который Вооруженные силы Украины пытались запугать атаками беспилотников, чтобы создать условия для ядерной катастрофы, хотя у самого Киева нет людей, способных управлять станцией, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.
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