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ТАСС

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На ЗАЭС заявили, что у Киева нет людей, способных предотвратить катастрофу

На ЗАЭС заявили, что у Киева нет людей, способных предотвратить катастрофу

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Запорожская АЭС управляется высококвалифицированным российским персоналом, который Вооруженные силы Украины пытались запугать атаками беспилотников, чтобы создать условия для ядерной катастрофы, хотя у самого Киева нет людей, способных управлять станцией, заявил ТАСС директор ЗАЭС Юрий Черничук.

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