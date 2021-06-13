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Андрей Разин уверен, что после выходки Ксении Собчак на премии Муз-ТВ больше никто не согласится на интервью с ней

Андрей Разин уверен, что после выходки Ксении Собчак на премии Муз-ТВ больше никто не согласится на интервью с ней

Андрей Разин уверен, что после выходки Ксении Собчак на премии Муз-ТВ больше никто не согласится на интервью с ней Маша МедведеваНа церемонии рэпер Моргенштерн отказался отвечать ведущей Собчак Андрей Разин, photo: riafan.

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