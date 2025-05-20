В сети опубликовали архивные фото петрозаводской трикотажной фабрики

Группа «Земля и Люди — Советская Карелия» поделилась архивными фотографиями — ровно 80 лет назад, в 1945 году, в Петрозаводске была основана швейно-трикотажная артель, положившая начало известной Петрозаводской трикотажной фабрике.
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