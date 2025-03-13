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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кубок IBU. Баккен, Ботн, Фрацшер, Реес, Аспенес, Кайзер выступят в спринте

Кубок IBU по биатлону-2024/25 8-й этап Отепя, Эстония Мужчины  Спринт Начало – 11:40 по московскому времени.

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