Россиян предупредили о том, чем опасна для зубов частая изжога

Эксперт Евгения Дягилева в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, что частая изжога может привести к повышению прозрачности зубов и появлению «стекловидных» режущих краев .
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