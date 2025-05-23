Депутат Ивлев назвал запоздалым заявление Залужного о границах Украины 1991 года

Депутат Государственной думы РФ, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал запоздалым заявление бывшего главнокомандующего украинских Вооруженных сил, посла в Великобритании Валерия Залужного о невозможности возврата Украины к границам 1991 года.
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