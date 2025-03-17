12 кг останков отдали после теракта в Crocus City Hall: главное за сутки в Сибири

После смерти сибиряка во время теракта в Crocus City Hall его сестре-близняшке выдали несколько килограммов останков, трое красноярцев приняли участие в телешоу, где им пришлось висеть на пятиметровом столбе, новосибирцев предупредили об активизации клещей, сибиряк проверил готовность станции «Спортивная», в Кузбассе классы массово закрывают на карантин, а на продажу выставили противогаз с автографом фронтмена Sabaton.