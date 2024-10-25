"Настали времена правды": Мария Захарова предложила "жёсткие формулировки"

Мария Захарова выступила на съезде Всероссийской общественной организации "Общество содействия русскому историческому развитию "Царьград", который проходил в московском Храме Христа Спасителя, а после дала интервью нашему телеканалу.
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