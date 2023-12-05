Туристка выжила во время извержения вулкана Мерапи и показала обожжённое лицо

1 декабря 19-летняя Жафира Захрим Фебрина вместе с другими туристами начали восхождение на гору Мерапи в индонезийской провинции Западная Суматра, когда вулкан проснулся и выдал фонтан раскалённого пепла.
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