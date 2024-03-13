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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Мохнатый лекарь

Мохнатый лекарь

Голова, казалось, вот-вот треснет, как спелый арбуз. Олег, шатаясь и хватаясь руками за воздух, добрел до скамейки, растянулся на ней, машинально сунул под голову скомканный джемпер и почувствовал, как взрываются в мозгу сотни фейерверков… Как-то успел еще подумать, что это, похоже, последний салют в его жизни, и потом разом провалился в черную пугающую пустоту… ***** Почему, прожив с женой почти двадцать лет, он безропотно согласился на развод, Олег не знал до сих пор.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Прекрасная история, спасибо вам Людмила!!!!Котик Мартын принёс всем счастье, а самое главное , здоровье!!!!
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16 час.
Александр Терехов
Весьма замечательный рассказ.
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15 час.

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