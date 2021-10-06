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Ким Джонс, Алессандро Микеле, Мария Грация Кьюри и другие: 45 ведущих дизайнеров провели показ, посвященный памяти Альбера Эльбаза

Ким Джонс, Алессандро Микеле, Мария Грация Кьюри и другие: 45 ведущих дизайнеров провели показ, посвященный памяти Альбера Эльбаза

Ким Джонс, Алессандро Микеле, Мария Грация Кьюри и другие: 45 ведущих дизайнеров провели показ, посвященный памяти Альбера Эльбаза Минувшим вечером в Париже завершилась Неделя моды, в рамках которой дизайнеры представили новые коллекции в сезоне весна-лето 2022.

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