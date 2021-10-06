Ким Джонс, Алессандро Микеле, Мария Грация Кьюри и другие: 45 ведущих дизайнеров провели показ, посвященный памяти Альбера Эльбаза Минувшим вечером в Париже завершилась Неделя моды, в рамках которой дизайнеры представили новые коллекции в сезоне весна-лето 2022.