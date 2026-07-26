НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Рожкова удалили в матче с «Краснодаром» на 18-й после ВАР. Защитник «Рубина» ударил локтем в лицо Боселли в центре поля

« Рубин » остался в меньшинстве в 1-м тайме матча с « Краснодаром » после удаления Ильи Рожкова . На 16-й минуте матча 1-го тура Альфа-Банк РПЛ при счете 1:0 в пользу «Рубина» защитник казанцев отмахнулся от Хуана Боселли в центре поля и попал ему локтем по лицу, после чего хавбек «Краснодара» упал на газон.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии