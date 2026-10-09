Почему коммунальные квитанции за октябрь удивили всех: личный разбор нового витка инфляции

Сложно представить более наглядный маркер перемен, чем сумма в платёжке за квартиру. Октябрьский счёт стал для многих не просто цифрой, а поводом задуматься о том, как устроена экономика повседневности.
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