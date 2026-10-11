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Газета.ру

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Тренер "Зенита" Семак заявил, что чемпионская гонка будет идти до конца сезона

Тренер "Зенита" Семак заявил, что чемпионская гонка будет идти до конца сезона

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции заявил, что после победы над «Краснодаром» в матче 10-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) говорить о чемпионстве пока рано.

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