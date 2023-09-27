Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь скорого релиза игры Неделя...

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь скорого релиза игрыНеделя остается до выпуска приключенческого экшена Assassin’s Creed Mirage, и компания Ubisoft решила напомнить об этом, выпустив новый кинематографический трейлер с демонстрацией способностей Басима.