Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь скорого релиза игры Неделя...

Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin's Creed Mirage в честь скорого релиза игрыНеделя остается до выпуска приключенческого экшена Assassin’s Creed Mirage, и компания Ubisoft решила напомнить об этом, выпустив новый кинематографический трейлер с демонстрацией способностей Басима.
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