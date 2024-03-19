Грузия нуждается в топливе Импорт ГСМ в Грузию в феврале 2024 г. увеличился на 50,7% по сравнению с тем же периодом 2023 г.
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Грузия нуждается в топливе Импорт ГСМ в Грузию в феврале 2024 г. увеличился на 50,7% по сравнению с тем же периодом 2023 г.
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