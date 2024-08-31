Алаудинов: Бойцы уничтожили гексакоптер «Баба-яга» ВСУ, выслеживавший их дрон

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем официальном Telegram-канале сообщил об уничтожении гексакоптера «Баба Яга», с которого регулярно сбрасываются неизвестные газы.
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