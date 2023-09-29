Чебан в Вене обсуждает дальнейшее сотрудничество двух столиц

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан находится с визитом в австрийской столице. Целью визита, по словам градоначальника, является укрепление сотрудничества с мэрией Вены и создание основы для новых совместных инициатив.
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