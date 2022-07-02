Redmi Note 8 не получит MIUI 13. Поддержка этой модели прекращена

[expert_review_likes style="button-1-color" size="m" icons="thumbs" show_icon="1" show_label="1" show_count="1" label_like="Мне нравится" label_dislike="Не нравится" name=""] Источник, регулярно публикующий подробности о прошивках для смартфонов Xiaomi, поделился нерадостными новостями для пользователей некогда очень популярной модели Redmi Note 8: она не получит прошивку MIUI 13, хотя ранее никаких предпосылок для того, чтобы эта модель не была обновлена до MIUI 13 (пускай и на базе Android 11) не было.