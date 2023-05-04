Военное обозрение

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В Южной Корее началось строительство нового исследовательского атомного реактора

В Южной Корее началось строительство нового исследовательского атомного реактора

Пока в Европе ищут пути отказа от атомной энергетики, в Южной Корее продолжают плодотворно её использовать для экономики и для развития других сфер.

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