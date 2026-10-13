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Sotomayor, Gorsuch call out ‘constitutional absurdity’ in prosecution of immigrant

Supreme Court Justices Sonia Sotomayor and Neil Gorsuch on Tuesday called out "constitutional absurdity" in the case of a Mexican immigrant.

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