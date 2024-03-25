Автобус с детьми с Кубани столкнулся с машиной МЧС в Пятигорске

Автобус с детьми с Кубани столкнулся с машиной МЧС в ПятигорскеНакануне вечером в Пятигорске, на проспекте Калинина, рядом с пересечением с улицей Пастухова произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС.