Автобус с детьми с Кубани столкнулся с машиной МЧС в Пятигорске

Автобус с детьми с Кубани столкнулся с машиной МЧС в ПятигорскеНакануне вечером в Пятигорске, на проспекте Калинина, рядом с пересечением с улицей Пастухова произошло столкновение экскурсионного автобуса и спецавтотранспорта МЧС.
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