Али Картер в результате упорной битвы вырвался в финал на турнире Players Championship 2023

Аллистер Картер в ходе тяжелого столкновения победил Гэри Уилсона и вышел в финал на турнире Players Championship 2023 в Вулвергемптоне, сообщает World Snooker Аллистер Картер (фото: WST) Все новости и результаты Players Championship 2023 Голосования и опросы Players Championship 2023 Турнирная таблица, результаты Players Championship 2023 Расписание трансляций Players Championship 2023 Али Картер вышел во второй финал сезона после тяжелой победы над Джо О’Коннором со счетом 6-4 на престижном снукерном турнире Players Championship 2023 в Вулверхэмптоне.