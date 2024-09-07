Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

В МГТУ созданы 10 междисциплинарных исследовательских кластеров В честь 877-летия Москвы президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин открыли новые корпуса кластера МГТУ имени Баумана в режиме видеоконференции из концертного зала «Зарядье».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии