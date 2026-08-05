Сокращение финансирования в Британии: проанализирован вклад обсерватории Джодрелл Бэнк

В Великобритании сокращается финансирование ряда научных объектов. Под удар попали обсерватория Джодрелл Бэнк, в частности сеть радиотелескопов e-MERLIN, а также некоторые другие объекты, включая телескоп Джеймса Клерка Максвелла.
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