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Сокращение финансирования в Британии: проанализирован вклад обсерватории Джодрелл Бэнк

Сокращение финансирования в Британии: проанализирован вклад обсерватории Джодрелл Бэнк

В Великобритании сокращается финансирование ряда научных объектов. Под удар попали обсерватория Джодрелл Бэнк, в частности сеть радиотелескопов e-MERLIN, а также некоторые другие объекты, включая телескоп Джеймса Клерка Максвелла.

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