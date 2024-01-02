Комбат ВСУ "Бот" заявил о неэффективности украинской авиации

Командир батальона 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) (бывший полк "Азов") с позывным "Бот" заявил, что украинская авиация не в состоянии оказать на поле боя достойной поддержки сухопутным подразделениям, сообщает РИА Новости.
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