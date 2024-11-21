XF-70 Валькирия. Первый американский сверхзвуковой бомбардировщик, опередивший свое время

﻿﻿Передавайте привет читателям канала! Когда в 1950-х годах в США начала разгораться холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Соединенные Штаты решили начать строительство высотного бомбардировщика, способного летать со сверхзвуковой скоростью 3 Маха, что в три раза быстрее, чем Американские бомбардировщики скорость звука.