NaukaTeh
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NaukaTeh

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Толочко
    Вот и я подумала: что это было? Набор нечитаемый разных слов, собранных в словесный винегрет.Интересные детали...
  • Дед Панас
    Эта написанная история имеет мало общего с русским языком!Интересные детали...
  • Traveller
    Особо порадовала опция "защита от радиации". На земле никак не могут с этим справиться, а Прада ну прямо так вот!🤣Новый скафандр дл...

XF-70 Валькирия. Первый американский сверхзвуковой бомбардировщик, опередивший свое время

XF-70 Валькирия. Первый американский сверхзвуковой бомбардировщик, опередивший свое время

﻿﻿Передавайте привет читателям канала! Когда в 1950-х годах в США начала разгораться холодная война между Соединенными Штатами и Советским Союзом, Соединенные Штаты решили начать строительство высотного бомбардировщика, способного летать со сверхзвуковой скоростью 3 Маха, что в три раза быстрее, чем Американские бомбардировщики скорость звука.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх