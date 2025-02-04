Землетрясение произошло у побережья российских островов

Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировано у северных Курил Землетрясение произошло у побережья северных Курил, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.
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