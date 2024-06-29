Царьград
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Царьград

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"Врать про то, что виновато ПВО, не получится": Перла заявил о неслучайном убийстве пятерых мирных жителей, включая детей

"Врать про то, что виновато ПВО, не получится": Перла заявил о неслучайном убийстве пятерых мирных жителей, включая детей

Это неслучайно, и списать на военную необходимоть не получится. Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла прокомментировал данные о том, что ВСУ разбомбили дом под Курском.

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Комментарии
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ВК
Вад Кук
Нельзя а что пиндосы скажут
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