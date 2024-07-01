Новгородские оперативники изловили цыганок-домушниц

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двух женщин цыганской народности, подозреваемых в кражах из частных домов на территории региона.
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