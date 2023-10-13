Симонс и Мбаппе — в стартовых составах сборных Нидерландов и Франции на матч отбора на Евро-2024

Игра пройдёт на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме.Игра пройдёт на «Йохан Круифф Арене» в Амстердаме.Тренерские штабы сборных Нидерландов и Франции определились со стартовыми составами команд на матч отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года.