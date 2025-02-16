Назван лимит дохода для расчета больничного в 2025 году

Эксперт Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Марина Лопатина сообщила, что максимальный лимит дохода, из которого будут рассчитывать размер пособия по временной нетрудоспособности, увеличился.
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