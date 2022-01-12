Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире программы «Соловьев Live» рассказал, какую большую ошибку совершают США Сообщение Кедми: На следующих переговорах с РФ Запад может предстать «хромым и забинтованным» появились сначала на Листай.
Военно-политический эксперт Яков Кедми в эфире программы «Соловьев Live» рассказал, какую большую ошибку совершают США Сообщение Кедми: На следующих переговорах с РФ Запад может предстать «хромым и забинтованным» появились сначала на Листай.
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