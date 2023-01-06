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Андрей Свечников нанес 8 бросков в матче с «Нэшвиллом», повторив личный рекорд. Он не забил в 3-й игре подряд

Андрей Свечников нанес 8 бросков в матче с «Нэшвиллом», повторив личный рекорд. Российский форвард «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата против «Предаторс» (3:5).

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