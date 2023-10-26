Герой России рассказал, откуда у ВСУ появилось так много МиГ-29

Генерал Липовой: страны НАТО передают ВСУ остатки МиГ-29 вместо их утилизации Истребители МиГ-29 перебрасывают на Украину из Польши и других бывших стран соцлагеря, которые ныне являются членами НАТО, заявил NEWS.
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