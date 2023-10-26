МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 837 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Баканин
    Людям, которые просрали свою страну, дать ещё один шанс? Увольте!Бывший премьер: В...
  • Лев Добрый
    А для чего туда приглашать басмачей, они, при удобном случае, перестреляют наших бойцов!👀😱😜👈«Зачем нам стольк...
  • Лев Добрый
    Работаю соц. сетях с 2010 года, но ни разу не видел, чтобы кто-то, что-то предлагал!👀😱😜👈Лавина денег – Ми...

Герой России рассказал, откуда у ВСУ появилось так много МиГ-29

Герой России рассказал, откуда у ВСУ появилось так много МиГ-29

Генерал Липовой: страны НАТО передают ВСУ остатки МиГ-29 вместо их утилизации Истребители МиГ-29 перебрасывают на Украину из Польши и других бывших стран соцлагеря, которые ныне являются членами НАТО, заявил NEWS.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх