Дания опасается неудобных фактов о взрывах на СП и СП2 — посол РФ в Дании

Из-за страха обнаружить неудобные факты при расследовании взрывов на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток 2» не продолжают дальнейшие следственные действия власти Дании, заявил посол РФ в Дании Владимир Барбин 26 сентября на страницах датской газеты Politiken.