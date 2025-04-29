"Все любят сладкие соусы". Ресторатор о том, почему кухня Азии стала популярна в Барнауле

Паназиатские блюда продолжают завоевывать сердца и желудки жителей региона В Барнауле в последние годы, как и в целом по России, растет тренд на пряную азиатскую кухню с уклоном на морепродукты, рыбу и овощи.
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