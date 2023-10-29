Израиль нанес ответные удары по местам запуска ракет на территории Ливана

Ответные удары по точкам на территории Ливана, из которых произошел обстрел района горы Хар-Дов на севере Израиля, нанесла израильская армия 29 октября, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
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