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Израиль нанес ответные удары по местам запуска ракет на территории Ливана

Израиль нанес ответные удары по местам запуска ракет на территории Ливана

Ответные удары по точкам на территории Ливана, из которых произошел обстрел района горы Хар-Дов на севере Израиля, нанесла израильская армия 29 октября, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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