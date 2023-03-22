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  • Ирина Голота (Болховитинова)
    грубо, но правильноА не устроить ли ...
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    Это зверье может просто расстрелять оставшихся жителей Купянска!((😡Купянск отказывае...
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    БЫЛА У НАС ВЕЛИКАЯ  СТРАНА  И БЛАГОДАРЯ ТАКИМ СОПЛЕЖУЯМ МЫ ЕЁ  ПРОЕБАЛИ НА РАЗ  !  К СТЕНКЕ СУК  ПРОДАЖНЫХ ВСЕХ ПОД Н...А не устроить ли ...

А не устроить ли возвращенцам «трудовое перевоспитание»?

А не устроить ли возвращенцам «трудовое перевоспитание»?

Станет Россия великой — и вставать под гимн никого не придется заставлять, сами радостно встанут Индивидуальный подход к решившим вернуться в Россию из-за рубежа — нормальная логика, считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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