НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

«Зәкят» хәйрия фонды «Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит» акциясенә кушылды

«Зәкят» хәйрия фонды «Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит» акциясенә кушылды

Татарстанның аз керемле һәм күп балалы 70 гаиләсендә тәрбияләнүче 150 укучы Казанда узган шәһәркүләм Мәүлид бәйрәмендә Белем көненә мәктәп кирәк-яраклары салынган букчалар алды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым