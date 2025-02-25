Лидеры финансового бизнеса обсудят ИИ-трансформацию

4 марта 2025 года «Банковское обозрение» во второй раз соберет экспертов рынка на конференции «ИИ-БАНКИНГх2025: Роботы и Люди», чтобы обсудить актуальные вопросы применения искусственного интеллекта в финансовом секторе.