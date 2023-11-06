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Закон и Порядок

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Генерал Скшипчак: Ошибка Залужного приведет к поражению Украины

Генерал Скшипчак: Ошибка Залужного приведет к поражению Украины

Автор: Андрей Пунегов Фото: Официальное интернет-представительство Президента Украины Представитель генералитета Польши Вальдемар Скшипчак указал на тот факт, что крах в наступательных действиях, которыми управлял главнокомандующий нацистских формирований Валерий Залужный приведёт к проигрышу киевского режима.

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