JNP: алкалоиды из яда сколопендры снижают воспаление и фиброз почек

Китайские ученые из Шэньчжэньского университета выяснили, что яд сколопендр вида Scolopendra subspinipes mutilans, или китайских красноголовых сколопендр содержит вещества, способные облегчить состояние людей с болезнями почек.
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