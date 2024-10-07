Украинская металлургия — начало конца?

На днях Министерство обороны Российской Федерации заявило о взятии города Угледара, что на Донбассе. Это событие, безусловно, важное с точки зрения военных действий, вызвало живой отклик в среде тех, кто следит за ходом СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии