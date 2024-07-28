Кашеварова заявила, что к трагедии с ЧВК "Вагнер" в Мали причастен Герой России

Журналистка Анастасия Кашеварова указала на виновника расправы с "вагнеровцами" в Мали.К трагедии, которая произошла в Мали с колонной бойцов ЧВК «Вагнер», причастен военнослужащий, награжденный золотой Звездой Героя России.