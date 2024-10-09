Страх неизвестности

Россияне готовы давать умным колонкам подслушивать свои разговоры, позволяя ИИ оптимизировать для них рекламную выдачу, тем самым вытягивая из них дополнительные средства, но при этом щепетильно относятся к вопросам использования ИИ, например, в сфере образования.