СК возбудил дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на Пермь

В Перми возбуждено уголовное дело по факту атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на город. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
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