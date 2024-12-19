Осада и штурм Витебска Осада ДубровныРусские развивали наступление по всему фронту (Русская армия атакует).
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Осада и штурм Витебска Осада ДубровныРусские развивали наступление по всему фронту (Русская армия атакует).
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