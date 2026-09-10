Что известно о переносе концерта Канье Уэста из СПб в Москву

Концерты американского рэпера Канье Уэста могут состояться в российской столице. Команда исполнителя ищет новую площадку для его выступлений, поскольку шоу в Петербурге находится под большим вопросом.
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